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06:09, 28 января 2021

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов представит доклад по делу о коррупции

Последствия могут быть самыми серьезными, поскольку целью комиссии было выяснить помогал ли бывший президент организации Андерс Бессеберг скрывать допинговые нарушения, причем предполагается, что подобные услуги он оказывали именно нашим спортсменам. Летом этого года портал Инсайд зе Геймс опубликовал предварительную версию доклада, в которой утверждается, что сговор с целью сокрытия фактов применения допинга был, но доказательства, как ожидается, появятся в окончательном документе. Сам Бессеерг, равно как и генеральный секретарь IBU Николь Рёш и некий ключевой свидетель в России давать показания отказались. При этом комиссия опросила более 60 человек и исследовала 70 000 документов. Кроме того изучались материалы IBU, в том числе электронные письма, а также перепроверялись допинг-пробы российских биатлонистов.

Глава комиссии Ай-Би-Ю Джонатан Тэйлор ранее возглавлял комиссию по соответствию ВАДА, по рекомендации которой Россия на два года была лишена права выступать под национальным флагом.



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