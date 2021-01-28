Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют подписать манифест об объединении

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют сегодня подписать манифест об объединении. После этого партия будет называться «Справедливая Россия — за правду». Об этом ранее сообщил лидер справороссов Сергей Миронов. Он также призвал другие партии присоединиться к этому объединению.

Миронов отметил. Что у новой партии будет один председатель. Он также выразил надежду, что однопартийцы поддержат его кандидатуру на этот пост.

Подобное решение необходимо для укрепления левопатриотического движения в стране. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» ранее выразила зампредседателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

В объединённой партии будет один председатель. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил надежду, что его кандидатуру на этот пост поддержат.