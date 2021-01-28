Правительство сегодня обсудит рост цен на бензин

Изменение цен на топливо внимательно отслеживают антимонопольная служба и министерство энергетики, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. По его мнению, рост цен в декабре был связан с тем, что люди закупали бензин впрок с учётом длительных новогодних праздников. Ситуацию с ценами сегодня обсудят в правительстве, пообещал глава антимонопольной службы. Газета Коммерсант ранее рассказала о том, что в прошлом месяце стоимость самых распространенных марок бензина АИ-95 и АИ-92 выросла сразу на 8 процентов. Издание ссылалось на данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Розничные цены на бензин вторую неделю подряд активно растут на автозаправках по всей стране, кроме Дальнего Востока, сообщает агентство Интерфакс. Литр бензина в среднем обходится в 46 рублей. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на нефть. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина для нефтекомпаний становится еще более выгодным.

Вице-премьер Александр Новак уверяет, что правительство держит ситуацию под контролем. По его словам, рост розничных цен на топливо в этом году не превысит уровень инфляции.