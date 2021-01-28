Генсек НАТО призвал военный комитет альянса быть готовым к, как он выразился, «агрессивным действиям» России.

В заявлении на сайте альянса, говорится, что Йенс Столтенберг посоветовал «увеличивать расходы на оборону, поскольку, по его словам, демократическому строю и ценностям членов Североатлантического альянса брошен вызов.
2021-01-28T05:13:23+03:00
2021-01-28T05:13:28+03:00
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05:13, 28 января 2021
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