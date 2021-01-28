В России вводятся штрафы за кальяны в заведениях общепита.

Как передает ТАСС, штрафные санкции предусмотрены законом, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям. С сегодняшнего дня по этим поправкам вводится административная ответственность — до 40 тыс. рублей для ИП и до 90 тыс. для компаний. Также вводится ответственность за отсутствие знака о запрете курения.
2021-01-28T05:10:25+03:00
2021-01-28T05:10:29+03:00
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05:10, 28 января 2021
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