С 1 февраля крупными налогоплательщиками будет заниматься специализированная налоговая инспекция.

Как сообщает ФНС, она будет администрировать тех, чей доход превышает 500 млн руб. В ФНС объясняют не необходимость такого подразделения тем, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.