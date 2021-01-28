С 1 февраля крупными налогоплательщиками будет заниматься специализированная налоговая инспекция.

Как сообщает ФНС, она будет администрировать тех, чей доход превышает 500 млн руб. В ФНС объясняют не необходимость такого подразделения тем, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.
2021-01-28T05:08:53+03:00
2021-01-28T05:08:58+03:00
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05:08, 28 января 2021
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