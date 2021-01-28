ЕС в феврале вернется вопросу о санкциях против Кремля из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Об этом т/к Euronews сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас. По его словам, Евросоюз «должен дать России возможность пересмотреть эту ситуацию. Через 30 дней вопрос будет рассматриваться, — заверил греческий министр.
2021-01-28T05:07:35+03:00
2021-01-28T05:07:40+03:00
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05:07, 28 января 2021
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