Будет ли допущена пресса на заседание суда, пока неизвестно. Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день
Химкинский суд Подмосковья продлил срок его задержания до 15 февраля в рамках рассмотрения . ходатайства ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Однако адвокаты Навального обжаловали это решение и просят областной суд освободить Навального.
Мособлсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на продление срокка задержания политика.
Будет ли допущена пресса на заседание суда, пока неизвестно. Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день