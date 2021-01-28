Мособлсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на продление срокка задержания политика.

Будет ли допущена пресса на заседание суда, пока неизвестно. Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день

Химкинский суд Подмосковья продлил срок его задержания до 15 февраля в рамках рассмотрения . ходатайства ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Однако адвокаты Навального обжаловали это решение и просят областной суд освободить Навального.