Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину отправили под арест на 48 часов.

ТАСС со ссылкой на адвоката Геннадия Федорова сообщает, что Алехина стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ранее по этой же статье и на такой же срок задержали Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, и юриста Любовь Соболь. Накануне в Москве прошло более 30 обысков у соратников и сторонников Навального.