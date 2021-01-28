Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину отправили под арест на 48 часов.

ТАСС со ссылкой на адвоката Геннадия Федорова сообщает, что Алехина стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ранее по этой же статье и на такой же срок задержали Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, и юриста Любовь Соболь. Накануне в Москве прошло более 30 обысков у соратников и сторонников Навального.
2021-01-28T05:04:55+03:00
2021-01-28T05:05:00+03:00
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05:04, 28 января 2021
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