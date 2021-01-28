Суд лишил депутата ГД, единоросса Сергея Сопчука активов на 38 млрд руб.

По мнению Генпрокуратуры, депутат незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая госдолжности, оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента. Сам Сопчук утверждает, что законов не нарушал, а решение суда будет оспаривать в вышестоящих инстанциях.