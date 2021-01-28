Росгвардия опровергла данные о продаже «дворца семьи Золотова» в Барвихе.

Информацию о том, что сын главы Росгвардии Роман Золотов продает «дворец» в Барвихе площадью 3 тыс. кв. м с участком в 89 соток за а 1,5 млрд руб., опубликовало интернет издание «Проект». Как заявил РБК представитель ведомства Валерий Грибакин, родственники и близкие главы Росгвардии не имеют отношения к этой недвижимости и ее продаже. По мнению Грибакина, эта публикация является очередной информационной уткой, цель которой — опорочить Росгвардию и ее руководство.
2021-01-28T04:10:09+03:00
2021-01-28T04:10:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 28 января 2021
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