Объем наличных в обращении в России, по данным ЦБ, по итогам года превысил 13 трлн руб.

Пик роста пришелся на второй квартал, когда были введены ограничения по коронавирусу. По словам запреда ЦБ Михаила Алексеева, в условиях изоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и не пользоваться банкоматами. В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов.
2021-01-28T04:08:57+03:00
2021-01-28T04:09:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 28 января 2021
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