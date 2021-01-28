Объем наличных в обращении в России, по данным ЦБ, по итогам года превысил 13 трлн руб.

Пик роста пришелся на второй квартал, когда были введены ограничения по коронавирусу. По словам запреда ЦБ Михаила Алексеева, в условиях изоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и не пользоваться банкоматами. В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов.