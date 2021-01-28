В Вашингтоне не ислючают никаких мер против Москвы в связи с арестом Алексея Навального.

Об этом заявил новый глава Госдепа Энтони Блинкен. При этом он сказал, что США намерены сперва полностью изучить ситуацию. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «глубоко озабочен» вопросом безопасности Навального и отметил, что голос оппозиционного политика должен быть услышан.
2021-01-28T04:07:09+03:00
2021-01-28T04:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 28 января 2021
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