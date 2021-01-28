Z Архив новостей новости
5 0 6 1
04:07, 28 января 2021

В Вашингтоне не ислючают никаких мер против Москвы в связи с арестом Алексея Навального.

Об этом заявил новый глава Госдепа Энтони Блинкен. При этом он сказал, что США намерены сперва полностью изучить ситуацию. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «глубоко озабочен» вопросом безопасности Навального и отметил, что голос оппозиционного политика должен быть услышан.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

ФСБ объяснила бесполётную зону над предполагаемым дворцом Путина под Геленджиком возросшей активностью разведок НАТО Зону в районе мыса Идокопас закрыли для полётов по приказу министерства транспорта в интересах пограничной безопасности от июля прошлого года, утверждают в ФСБ…

5 124 6 8551
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 97 6 7159 27.01
Новости

Жительницу Ленинградской области, которую ударил ногой полицейский, снова госпитализировали Врачи удивились, что ранее её с травмами выписали из НИИ Джанелидзе в Петербурге…

5 60 6 5885
Новости

Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века По его словам, параллели напрашиваются по масштабу вызовов и потенциальных угроз…

5 65 6 6663
Новости

Компания, обустроившая вертолетную площадку во дворце, который связывают с Путиным, назвала его резиденцией президента Такая информация некоторое время была опубликована на сайте компании «Аэрокомплекс»...

5 76 6 44164
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 218 6 27485 22.01
8читать ;смотреть
Новости

Полиция пришла с обысками в квартиры Навального, его жены и в студию «Навальный Live» Обыски проводят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм…

5 94 6 12072
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 205 6 28544 21.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 76 6 10821 22.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 86 6 12743 21.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16108 23.01
Новости

Российский МИД расценил как грубое вмешательство в дела страны заявление G7 по Алексею Навальному В Москве расценивают это как откровенно недружественный шаг, отметили во внешнеполитическом ведомстве…

5 47 6 7221
Новости

фото: t.me/tv360ru Спикер Госдумы заявил, что полицейскому, ударившему женщину в Петербурге, мешали исполнять служебные обязанности Вячеслав Володин сказал в интервью радио «Комсомольская правда», что судить о виновности сотрудника МВД только на основании видео нельзя…

5 62 6 9724
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 87 6 13619 26.01
Новости

Жительницу Ленинградской области, которую ударил ногой полицейский, снова госпитализировали Врачи удивились, что ранее её с травмами выписали из НИИ Джанелидзе в Петербурге…

5 33 6 5162
Новости

У сторонников политика Алексея Навального и его семьи проходят обыски после субботних митингов В квартире Алексея Навального, где находился его брат Олег, полицейские выломали дверь. В квартире Юлии Навальной заклеили звонок и глазок…

5 35 6 5629

Популярное за неделю

Новости

фото: Саяпин Владимир / ТАСС У депутата-единоросса Сергея Сопчука конфискованы активы почти на 40 миллиардов рублей Депутат Госдумы лишился золотоносного бизнеса…

5 54 6 50199
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 146248 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 109 6 26427 21.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 199 6 577391 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 108 6 262054 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8971732
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4790705

Сегодня в эфире