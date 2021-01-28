Институт им. Кобзона объяснил увольнение преподавателя Артема Назарова нарушением этических и моральных норм.

Заявление ректора частного учебного заведения Дмитрия Томилина опубликовано на сайте Института театрального искусства. Преподаватель Артем Назаров был задержан на митинге в поддержку Алексея Навальнгоо 23 января, оштрафован на 10 тыс. руб. и уволен с работы. Назаров намерен оспорить свое увольнение.
2021-01-28T04:06:02+03:00
2021-01-28T04:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 28 января 2021
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