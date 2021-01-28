Институт им. Кобзона объяснил увольнение преподавателя Артема Назарова нарушением этических и моральных норм.

Заявление ректора частного учебного заведения Дмитрия Томилина опубликовано на сайте Института театрального искусства. Преподаватель Артем Назаров был задержан на митинге в поддержку Алексея Навальнгоо 23 января, оштрафован на 10 тыс. руб. и уволен с работы. Назаров намерен оспорить свое увольнение.