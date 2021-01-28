Юриста Любовь Соболь и брата Алексея Навального, Олега задержали на 48 часов.

Они стали подозреваемыми по новому уголовному делу – о нарушении санитарно— эпидемиологических правил при проведении акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Накануне у обоих дома силовики провели обыски. Также силовики приходили домой к жене Алексея Навального, пресс-секретарю оппозиционного политика Кире Ярмыш и других соратникам Навального. На 48 часов по тому же обвинению задержана и участница Пусси Райот Мария Алехина.
2021-01-28T04:04:28+03:00
2021-01-28T04:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 28 января 2021
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