Юриста Любовь Соболь и брата Алексея Навального, Олега задержали на 48 часов.

Они стали подозреваемыми по новому уголовному делу – о нарушении санитарно— эпидемиологических правил при проведении акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Накануне у обоих дома силовики провели обыски. Также силовики приходили домой к жене Алексея Навального, пресс-секретарю оппозиционного политика Кире Ярмыш и других соратникам Навального. На 48 часов по тому же обвинению задержана и участница Пусси Райот Мария Алехина.