Власти Польши официально опубликовали решение КС о запрете абортов по причине патологии плода.

Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу. Ранее власти откладывали публикацию принятого в октябре прошлого года решения, мотивируя это необходимостью получить письменное обоснование. Официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери или плода, а также, если беременность наступила в следствие изнасилования. Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Участники требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.
2021-01-28T03:14:04+03:00
2021-01-28T03:14:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 28 января 2021
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