Компания «Киевская площадь десятый год подряд возглавила рейтинг владельцев недвижимости в России.

По подсчетам журнала Forbes за 2020 год владельцы компании Год Нисанов и Зарах Илиев заработали на аренде $1,28 млрд. Второе место по версии Forbes заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна с доходами от аренды $585 млн. На третьей строчке рейтинга расположилась группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Ее доходы от аренды, по сведениям издания, составили $460 млн. Новички списка — АФК «Система» Владимира Евтушенкова(90 млн долл. от аренды) и группа «РАМО-М» — 65 млн.
2021-01-28T03:12:59+03:00
2021-01-28T03:13:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 28 января 2021
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