ФСБ может быть причастна к смерти еще трех известных людей.

Журналист Тимур Куашев, политик Никита Исаев и активист Руслан Магомедрагимов умерли при странных обстоятельствах в 2014, 2019 и 2015 годах соответственно. Как утверждается в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с немецким изданием Der Spiegel, за каждым из них следили агенты из той же группы ФСБ, что сопровождала Навального.