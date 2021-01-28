ФСБ может быть причастна к смерти еще трех известных людей.

Журналист Тимур Куашев, политик Никита Исаев и активист Руслан Магомедрагимов умерли при странных обстоятельствах в 2014, 2019 и 2015 годах соответственно. Как утверждается в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с немецким изданием Der Spiegel, за каждым из них следили агенты из той же группы ФСБ, что сопровождала Навального.
2021-01-28T03:11:42+03:00
2021-01-28T03:11:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 28 января 2021
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