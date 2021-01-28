Страны ЕС согласились обсудить перспективы введения санкций против РФ через месяц.

Как сообщил Euronews министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, подавляющее большинство государств-членов сообщества согласилось с позицией главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, предложившего дать шанс России пересмотреть ситуацию с Алексеем Навальным. Оппозиционный политик был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, где почти пять месяцев лечился от отравления «Новичком». Российские власти намерены заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы.
2021-01-28T03:06:13+03:00
2021-01-28T03:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 28 января 2021
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