Мария Алехина, Любовь Соболь и Олег Навальный задержаны на 48 часов.

Участницу Pussy Riot, юриста ФБК )признан в РФ иноагентом) и брата Алексея Навального обвиняют по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Накануне у всех троих силовики провели обыски. Накануне следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении санитарных правил проходили также у Юлии Навальной, Киры Ярмыш, Георгия Албурова и в студии «Навальный Live». Кроме того, силовики приходили к главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову, муниципальному депутату Люсе Штейн и другим участникам акции а поддержку Алексея Навального 23 января.
2021-01-28T03:05:05+03:00
2021-01-28T03:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 28 января 2021
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