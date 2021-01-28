Мария Алехина, Любовь Соболь и Олег Навальный задержаны на 48 часов.

Участницу Pussy Riot, юриста ФБК )признан в РФ иноагентом) и брата Алексея Навального обвиняют по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Накануне у всех троих силовики провели обыски. Накануне следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении санитарных правил проходили также у Юлии Навальной, Киры Ярмыш, Георгия Албурова и в студии «Навальный Live». Кроме того, силовики приходили к главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову, муниципальному депутату Люсе Штейн и другим участникам акции а поддержку Алексея Навального 23 января.