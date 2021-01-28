Еще один российский легкоатлет заподозрен в употреблении запрещенных веществ.

В допинг-пробе чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова обнаружили фуросемид. Как передает «Спорт-Экспресс», главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсену направлено соответствующее уведомление. Ранее спортсмен не был причастен ни к каким скандалам, связанным с допингом.
2021-01-28T02:13:13+03:00
2021-01-28T02:13:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 28 января 2021
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