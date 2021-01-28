Билл Гейтс считает, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже нынешней.

В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung основатель Microsoft почеркнул, что человечество к следующей эпидемии не подготовлено. К угрозе новой пандемии, по его мнению, необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны. Гейтс призывает потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить триллионы в будущем и спасти миллионы жизней.