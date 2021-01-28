МИД России вручил посольству США ноту протеста.

Поводом, как сообщает внешнеполитическое ведомство, стало распространение дипмиссией недостоверных «фейков» о России в американских соцсетях. Ранее Совфед обвинил американские интернет-компании в ограничении свободы слова путем незаконной блокировки альтернативных платформ.