Полицейские оформили административный протокол на Валерия Евсина.

Его задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре на акции в поддержку Навального 23 января. Между тем, как рассказал ТАСС адвокат Максим Пашков, его подзащитному вменили участие в несанкционированном митинге и создании помех движению. Евсину грозит административный арест на 15 суток.
2021-01-28T02:06:19+03:00
2021-01-28T02:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 28 января 2021
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