Полицейские оформили административный протокол на Валерия Евсина.

Его задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре на акции в поддержку Навального 23 января. Между тем, как рассказал ТАСС адвокат Максим Пашков, его подзащитному вменили участие в несанкционированном митинге и создании помех движению. Евсину грозит административный арест на 15 суток.