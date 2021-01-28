Следователи МВД задержали на 48 часов участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Как сообщил ТАСС адвокат Геннадий Федоров, ее обвиняют по уголовной статье о нарушении санитарных норм. Ранее на 48 часов по той же статье были задержаны брат Алексея Навального Олег, а также сотрудница ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь. В МВД считают, что организаторы и участники акций в поддержку Алексея Навального 23 января создавали угрозу распространения коронавирусной инфекции.
2021-01-28T02:04:39+03:00
2021-01-28T02:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 28 января 2021
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