Тиктокеру Константину Лакееву предъявили обвинение по уголовным статьям о хулиганстве и порче имущества.

По версии следствия, он участвовал в нападении на машину со спецномерами во время акции в поддержку Навального 23 января. Как сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко, Лакеева, известного в сети как Костя Киевский, оставляют на ночь в изоляторе временного содержания. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте Лакеева.