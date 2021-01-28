Тиктокеру Константину Лакееву предъявили обвинение по уголовным статьям о хулиганстве и порче имущества.

По версии следствия, он участвовал в нападении на машину со спецномерами во время акции в поддержку Навального 23 января. Как сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко, Лакеева, известного в сети как Костя Киевский, оставляют на ночь в изоляторе временного содержания. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте Лакеева.
2021-01-28T01:14:32+03:00
2021-01-28T01:14:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 28 января 2021
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