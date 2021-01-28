Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов. (ФБК внесен в России в реестр иноагентов).

Как рассказал адвокат Владимир Воронин, она проходит подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По словам адвоката, на какой мере пресечения будет настаивать следствие, пока неясно, поскольку содержание под стражей по вменяемой статье не предусмотрено. Ранее на 48 часов по тем же, что и Соболь основаниям, был задержан брат Алексея Навального Олег. В МВД читают, что организаторы и участники акции 23 января в поддержку Алексея Навального создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.