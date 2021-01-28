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00:06, 28 января 2021

ЕС потребовал от фармкомпании АстраЗенека выполнить обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в полном объеме

Ранее производитель препарата признал, что отстает от графика из-за нехватки мощностей. При этом в компании отметили, что для них поставки в Великобританию в приоритете.

Фармацевтические компании имеют моральные, социальные и контрактные обязательства, которые они обязаны выполнять, заявляют в Еврокомиссии. Там подчеркивают, что страны ЕС со своей стороны обеспечили предоплату по контракту, чтобы AstraZeneca могла заранее создать необходимые производственные мощности и подготовиться к моменту сертификации вакцины – она намечена на эту пятницу. В Евросоюзе требуют от компании выполнения своих обязательства – в контракте обозначены объемы поквартальных поставок, речи о приоритетности там не идет. Ранее в AstraZeneca сообщили, что в первом квартале Великобритания получит втрое больше вакцины, чем Евросоюз, потому что с Лондоном соглашение было подписано раньше, и в стране препарат уже зарегистрирован. Руководство компании признало, что производство вакцины отстает от графика на 2 месяца. Это объясняют более слабой производственной базой в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании.

Ситуация осложняется тем фактом, что другой производитель вакцины -Pfizer – также ранее заявил о сокращениях поставок в Европу из-за чрезмерно большого количества заказов.



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