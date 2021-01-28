Музыкант Сергей Шнуров подал в полицию жалобу на продюсера Иосифа Пригожина

Лидер группы «Ленинград» утверждает, что тот ему угрожает. Как передает агентство Интерфакс, конфликт возник в конце прошлого года после того, как Шнуров и Пригожин обменялись критическими высказываниями в адрес друг друга. В интервью журналу «СтарХит» Пригожин сказал, что готов дойти до рукоприкладства. При этом, по словам адвоката Шнурова, продюсер отправлял музыканту личные сообщения с угрозами и нецензурной лексикой.