Музыкант Сергей Шнуров подал в полицию жалобу на продюсера Иосифа Пригожина

Лидер группы «Ленинград» утверждает, что тот ему угрожает. Как передает агентство Интерфакс, конфликт возник в конце прошлого года после того, как Шнуров и Пригожин обменялись критическими высказываниями в адрес друг друга. В интервью журналу «СтарХит» Пригожин сказал, что готов дойти до рукоприкладства. При этом, по словам адвоката Шнурова, продюсер отправлял музыканту личные сообщения с угрозами и нецензурной лексикой.
2021-01-28T00:06:04+03:00
2021-01-28T00:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 28 января 2021
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