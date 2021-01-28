Руководство РАНХиГС уволило преподавателя, который отрицал Холокост

Администрация Северо-Западного института управления считает недопустимым высказывания Владимира Матвеева, рассказали в вузе агентству «Интерфакс». Во вторник стало известно, что Матвеев утверждал, будто массовое убийство нацистами евреев – это миф, в ходе лекции для учителей Ленинградской области. В РАНХиГС Матвеев работал профессором кафедры бизнес-информатики и не проводит занятия по историческим дисциплинам.