Руководство РАНХиГС уволило преподавателя, который отрицал Холокост

Администрация Северо-Западного института управления считает недопустимым высказывания Владимира Матвеева, рассказали в вузе агентству «Интерфакс». Во вторник стало известно, что Матвеев утверждал, будто массовое убийство нацистами евреев – это миф, в ходе лекции для учителей Ленинградской области. В РАНХиГС Матвеев работал профессором кафедры бизнес-информатики и не проводит занятия по историческим дисциплинам.
2021-01-28T00:05:51+03:00
2021-01-28T00:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 28 января 2021
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