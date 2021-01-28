Обыски у активистов оппозиции провела накануне полиция Москвы

Следственные действия прошли или еще пока проводятся почти по двум десятков адресов. По предварительным данным, они связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального в минувшую субботу. Несколько участников акции, как говорят в полиции, вышли на нее несмотря на подтвержденный коронавирус.

С обысками пришли в том числе к супруге Навального Юлии. При этом силовики не пускали в квартиру адвокатов, что прямо противоречит закону, сказала «Эху Москвы» защитник Навальной Вероника Полякова.

По словам Вероники Поляковой, оснований для претензий к Юлии Навальной быть не может и защита считает обыск незаконным. У некоторых, как к примеру у муниципального депутата Люси Штейн, обыск проводили в отсутствие самого человека. Депутат отбывает административный арест. В квартиру Штейн привезли участницу Pussy Riot Марию Алехину.