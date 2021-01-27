Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что не будет менять формат проведения чемпионата Европы

Ранее первенство из-за коронавируса перенесли с лета 2020 на лето 2021 года. Матчи состоятся в 12 городах по уже утвержденному расписанию, — сказали сегодня организаторы чемпионата. Срок принятия решений о том, будут ли допущены зрители, перенесен с марта на начало апреля. Санкт-Петербург, согласно первоначальному плану, должен будет принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.
2021-01-27T23:03:55+03:00
2021-01-27T23:03:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780986-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 27 января 2021
Загрузка комментариев...