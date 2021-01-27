Басманный суд Москвы ограничил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню срок ознакомления с материалами дела

Бывший министр строительства и экс-губернатор Ивановской области должен завершить знакомство с материалами к следующей неделе. Меня обвиняют в растрате семисот миллионов рублей. В качестве меры пресечения ему избран запрет определенных действий. Сообщается, что сам он вины не признает.