Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов

Там считают, что решение о продлении льготной ипотеки на новостройки должно сопровождаться мерами по заморозке дальнейшего увеличения стоимости недвижимости, — приводит агентство РИА Новости слова представителя ведомства. Программу льготной ипотеки правительство запустило минувшей весной. Недавно ее продлили до середины лета. В министерстве строительства выступают за ее дальнейшее продление, но не исключают и корректировку условий.
2021-01-27T23:03:21+03:00
2021-01-27T23:03:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780982-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 27 января 2021
Загрузка комментариев...