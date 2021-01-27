Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов

Там считают, что решение о продлении льготной ипотеки на новостройки должно сопровождаться мерами по заморозке дальнейшего увеличения стоимости недвижимости, — приводит агентство РИА Новости слова представителя ведомства. Программу льготной ипотеки правительство запустило минувшей весной. Недавно ее продлили до середины лета. В министерстве строительства выступают за ее дальнейшее продление, но не исключают и корректировку условий.