Московская полиция завершила к этому часу большую часть обысков у активистов оппозиции

Следственные действия прошли или еще продолжаются по более чем полутора десяткам адресов. Сообщается, что они проводятся в рамках дела о нарушении санитарных норм на субботних несогласованных акциях протеста. В эти минуты, как сообщается, обыск проводится в квартире муниципального депутата Люси Штейн, при этом, по словам очевидцев, полиция взломала дверь, поскольку сама Штейн отбывает административный арест по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции.

Возле квартиры политика Алексея Навального, где прошел обыск, задержали его помощника Илью Пахомова.

Кроме того, некоторых из тех, у кого прошли обыски, специально для этого вывозили из спецприемников, где они отбывают административный арест. К примеру, прессе-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

По данным агентства РИА Новости, всего обыски планируются почти по трем десяткам адресов.