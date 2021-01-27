Подавляющее большинство российских государственных приложений передают данные американским компаниям

Это выяснили аналитики организации «Информационная культура», — пишет газета «Коммерсантъ». Всего специалисты проанализировали более сорока программ, в том числе «Московский транспорт», «Активный гражданин», «МВД России» и «Добродел».

Почти 90% из них имеет хотя бы одну встроенную функцию, которая может пересылать сведения компаниям Google, Facebook или Microsoft.

Эксперты расходятся в оценке опасности такого явления. В свою очередь, авторы исследования обращают внимание, что таким образом не исполняются требования законодательства о защите персональных данных россиян.

