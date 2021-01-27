Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Она остается в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, рассказали представители регулятора. Такой шаг совпадает с прогнозами экономистов и участников рынка. В руководстве ФРС добавили, что восстановление американской экономики будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.
2021-01-27T22:31:27+03:00
2021-01-27T22:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 27 января 2021
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