Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Она остается в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, рассказали представители регулятора. Такой шаг совпадает с прогнозами экономистов и участников рынка. В руководстве ФРС добавили, что восстановление американской экономики будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.