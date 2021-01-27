США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Как пишет газета The Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена ввела временный запрет. По словам источника издания, Белый дом планирует произвести пересмотр продажи высокоточных боеприпасов ОАЭ и истребителей F-35 Саудовской Аравии.
2021-01-27T22:31:10+03:00
2021-01-27T22:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 27 января 2021
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