Европа возвращает к полетам лайнеры Boeing 737 MAX

После модификации эта модель допускается к эксплуатации, решило Европейское агентство по авиационной безопасности. Там добавили, что также провели собственные летные испытания и тестирование на симуляторах для оценки безопасности лайнера. Полеты этих самолетов были приостановлены после двух авиакатастроф. Позже расследование обнаружило ошибку в работе бортовых систем, которая в обоих случаях привела к трагедии.

В Росавиации тем временем говорят, что точных сроков завершения сертификации этой модели в России пока нет.