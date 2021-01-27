Список людей, у которых сегодня проходят обыски в связи с субботними акциями протеста, продолжает расширяться

Известно о проведении следственных действий по меньшей мере по 17 адресам – они связаны с делом о нарушении эпидемиологических правил. В митингах, как утверждается, участвовали инфицированные граждане, из-за чего возникли риски массового заражения людей.

Очередной обыск проходит в съемной квартире муниципального депутата Люси Штейн – она проходит свидетелем по одному из дел о применении насилия к полицейскому. К ней домой привели участницу Pussy Riot Марию Алехину, с ней не могли связаться несколько часов. У Алехиной, которая является свидетелем по тому же делу, также прошел обыск – искали листовки.

Силовики пришли и к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Тем временем у супруги политика Алексея Навального Юлии следственные действия закончились, как и на их квартире где находился брат оппозиционера Олег. Его куда-то увезли. Обыскивали квартиры и соратников Навального – например, Киру Ярмыш, Георгия Албурова и Олега Степанова ради этого специально привезли из спецприемников, где они отбывали аресты после субботней акции.

В доме у Любови Соболь полицейские перекрыли лестницу, не пуская ни журналистов, ни жильцов. Силовики пришли и к другим оппозиционерам, а также в студию «Навальный LIVE» и офис признанного иноагентом ФБК. В каждом случае действуют они по-разному: кому-то ломали дверь, другим – нет, у кого-то изъяли технику, у других – нет. Адвокатов к подзащитным долго не пускали, не приводя никаких обоснований. Издание МБХ-медиа выяснило, что московские суды за несколько дней удовлетворили около 30 ходатайств об обысках, причем по некоторым из них запрещена публикация постановлений.

Также правозащитники сообщают задержании активиста Константина Котова – он вышел в магазин забрать заказ, а оказался в отделе полиции во Внуково.