Руководство Росгвардии отрицает, что у сына главы ведомства Виктора Золотова есть элитная недвижимость в Барвихе

Дом в Подмосковье, о котором написало интернет-издание «Проект», принадлежит частному предпринимателю. Он не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству, — сказали представители структуры.

«Проект» утверждал, что сын Золотова выставил на продажу принадлежащий ему дворец в подмосковной Барвихе. Он признан самым дорогим в рейтинге подобных строений на интернет-сервисе по аренде продаже жилья ЦИАН. Здание в классическом стиле из розового мрамора продается за 1 миллиард 650 миллионов рублей.