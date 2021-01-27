Российский МИД вызвал к себе сегодня представителя американского посольства

Ему вручили ноту протеста в связи с распространением недостоверной информации о событиях в России, — сказали в ведомстве. Ряд американских цифровых платформ, как говорят на Смоленской площади, системно тиражирует провокационную информацию, которую скоординированно распространяет, в том числе, американское посольство. В Москве говорят, что оставляют за собой право на ответные шаги.