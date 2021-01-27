Российский МИД вызвал к себе сегодня представителя американского посольства

Ему вручили ноту протеста в связи с распространением недостоверной информации о событиях в России, — сказали в ведомстве. Ряд американских цифровых платформ, как говорят на Смоленской площади, системно тиражирует провокационную информацию, которую скоординированно распространяет, в том числе, американское посольство. В Москве говорят, что оставляют за собой право на ответные шаги.
2021-01-27T21:31:57+03:00
2021-01-27T21:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 27 января 2021
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