Гражданский активист Константин Котов находится в отделе полиции аэропорта «Внуково»

Об этом написала адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, на Котова составляют протокол о неповиновении законному требованию полицейского. Суд должен состояться завтра. Ранее правозащитники сообщили о том, что Котов вышел из дома в районе Кунцево и пропал.