Гражданский активист Константин Котов находится в отделе полиции аэропорта «Внуково»

Об этом написала адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, на Котова составляют протокол о неповиновении законному требованию полицейского. Суд должен состояться завтра. Ранее правозащитники сообщили о том, что Котов вышел из дома в районе Кунцево и пропал.
2021-01-27T21:31:31+03:00
2021-01-27T21:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 27 января 2021
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