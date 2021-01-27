Полиция пришла с обыском к муниципальному депутату Люсе Штейн, — сообщает корреспондент «Эха»

Силовики сломали дверь, поскольку сама Штейн ранее была арестована на 10 суток по обвинению в организации несогласованной акции. Сообщается, что туда же привезли участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Ранее у нее также прошел обыск.

Обыски этим вечером проходят по почти полутора десяткам адресов. Предположительно, они связаны с уголовным делом об участии нескольких человек, зараженных коронавирусом, в субботних протестах. По данным агентства РИА Новости, всего следственные действия ожидаются по трем десяткам адресов.