На 69-м году жизни скончался актер театра и кино Юрий Лахин

Его знакомые рассказали екатеринбургскому интернет-изданию Е1, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Лахин служил в Свердловском академическом театре драмы, «Сатириконе» и в «Театре на Покровке». Он также снимался в кино и сериалах, в том числе в телесериалах «Зорге», «Спящие», «Молодежка», «Ликвидация».
2021-01-27T21:04:18+03:00
2021-01-27T21:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 27 января 2021