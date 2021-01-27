На 69-м году жизни скончался актер театра и кино Юрий Лахин

Его знакомые рассказали екатеринбургскому интернет-изданию Е1, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Лахин служил в Свердловском академическом театре драмы, «Сатириконе» и в «Театре на Покровке». Он также снимался в кино и сериалах, в том числе в телесериалах «Зорге», «Спящие», «Молодежка», «Ликвидация».