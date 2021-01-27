Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Из-за того, что несколько лет назад она предупредила региональную администрацию о предстоящих обысках, рассказал источник агентства «Интерфакс».

Шатовкину подозревают в превышении полномочий. Еще весной прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела, однако расследование началось только сейчас. Сама Шатовкинка обвинения отвергает. Она возглавляла Новосибирский областной суд с 2012 по 2018, сейчас работает там же обычным судьей.