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21:03, 27 января 2021

Почти 60 грубых нарушений прав журналистов со стороны полиции на субботних акциях насчитал профсоюз работников СМИ

Почти 60 грубых нарушений прав журналистов со стороны полиции на субботних акциях протеста насчитал профсоюз работников СМИ. Подавляющее большинство касается задержаний корреспондентов, отмечается шесть отдельных случаев насилия, а также три случая неправомерных задержаний для проверки документов. По словам представителей профсоюза журналистов, их коллеги были задержаны минимум в 20 городах.

При этом, по их словам, полицейские осознанно мешали работе корреспондентов, несмотря на наличие пресс-карт, нарукавных повязок, а порой и опознавательных жилетов. Большинство задержанных много часов провели в полицейских участках. Ранее действия силовиков по отношению к представителям СМИ в минувшую субботу осудила организация «Репортеры без границ».



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