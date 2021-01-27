Московская полиция пришла сегодня с обысками по следам субботней акции протеста

По предварительным данным, следственные действия прошли или еще проходят по меньшей мере по 13 адресам, в том числе, в квартире, где живет семья политика Алексея Навального, где он зарегистрирован, а также у его соратников. Сообщается, что дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за того, что на несогласованной акции были люди с подтвержденным коронавирусом. Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова пожаловалась, что несколько часов ее не пропускали к подзащитной.

Около получаса назад стало известно, что Полякову все-таки пустили в квартиру, где проходит обыск. Тем временем, обыск на другой квартире, где зарегистрирован Навальный, уже завершился. Находившегося там брата оппозиционного политика Олега Навального полиция увезла, куда – не уточняется.