«Собеседник»: Сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича получил российское гражданство

Между тем, Марко Милошевич разыскивается на родине по обвинениям в контрабанде и угрозах убийства. Как выяснило издание, российский паспорт он получил больше шести лет назад.

Кроме того, — отмечает «Собеседник», — по некоторым данным, Марко Милошевич женился на дочери бывшего председателя Конституционного суда России Марата Баглая Ирине. Он уехал в Россию еще в начале нулевых годов вместе с матерью после того, как его отец потерял власть в стране. Здесь сыну Слободана Милошевича предоставили политическое убежище.