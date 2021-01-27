Московская полиция задержала брата Алексея Навального Олега

Это произошло после того, как сотрудники МВД провели обыск в квартире, где зарегистрирован оппозиционный политик. Сам обыск уже завершился. Также обыск проходит в квартире, которую снимает семья Навального – там сейчас находится его супруга Юлия и, по словам адвоката, уже несколько часов полицейские отказываются пропускать представителя защиты. Всего обыски этим вечером проходят или уже прошли, по предварительным данным, по 13 адресам.

Сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время субботней акции протеста. Власти говорят, что на этой несогласованной акции, вопреки требованиям, присутствовали в том числе люди, у которых был подтвержден коронавирус. Агентство РИА Новости передает со ссылкой на картотеку Тверского суда Москвы, что всего обыски ожидаются почти по трем десяткам адресов.